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Евросоюз готовит торговые пошлины на товары из США

Европейский союз подготовил перечень американских товаров, на которые он может ввести торговые пошлины в ответ на аналогичные меры США

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Речь идет о списке из более чем 400 импортированных товаров на общую сумму в $ 20 млрд в год, говорится в сообщении.

Отмечается, что в список входят такие товары, как рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.

Накануне страны Европейского союза одобрили начало торговых переговоров со США. Страны ЕС проголосовали подавляющим большинством за мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном, предложенный Еврокомиссией. Франция проголосовала "против", а Бельгия воздержалась.

В пресс-службе отмечают, что данное решение - это ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны США.

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