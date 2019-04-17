Евросоюз готовит торговые пошлины на товары из США
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Речь идет о списке из более чем 400 импортированных товаров на общую сумму в $ 20 млрд в год, говорится в сообщении.
Отмечается, что в список входят такие товары, как рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.
Накануне страны Европейского союза одобрили начало торговых переговоров со США. Страны ЕС проголосовали подавляющим большинством за мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном, предложенный Еврокомиссией. Франция проголосовала "против", а Бельгия воздержалась.
В пресс-службе отмечают, что данное решение - это ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны США.
- Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%).
- Трамп пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили.
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