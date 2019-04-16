В Зеленского отказались давать пресс-конференцию перед дебатами

16 апреля, 2019, 19:16

Пресс-конференция кандидата в президенты Владимира Зеленского перед дебатами является "проектом, который слабо реализовать"

Об этом сказал спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков в эфире Радио НВ .

"При всем желании это малореально, поскольку у нас остались буквально пару дней - в пятницу у нас дебаты. Команда будет представлена во второй тур, как об этом и говорил Зеленский. Поэтому при всем уважении к коллегам я думаю, что это проект, который слабо реализовать", - заявил он.

Разумков добавил, что Зеленский может дать пресс-конференцию уже после второго тура президентских выборов.