Медиарух призвал Зеленского провести пресс-конференцию до 19 апреля
Соответствующее обращение опубликовал " Детектор Медиа ".
"Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом ", - говорится в сообщении.
Журналисты указывают, что их профессиональный долг как журналистов - доносить общественно-важную информацию до граждан вовремя и в полном объеме.
"Поскольку вы игнорируете наши запросы и просьбы об интервью, мы не можем выполнять функции, возложенные на нас обществом, в полном объеме", - говорится в обращении.
Работники медиа просят доказать, что принципы открытости и прозрачности, которые Зеленский декларирует, - не являются пустыми словами и предвыборными лозунгами.
К авторам обращения присоединились 20 медиаорганизаций, среди которых телеканал UA: Первый, Украинское радио, Общественное радио, Радио НВ, агентство "Укринформ", издание "Новое время", "Украинская неделя" и другие.
Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании несколько раз общался с журналистами. Главным каналом коммуникации этого кандидата в президенты является распространение видеороликов, которые становятся информационными поводами для новостей и материалов в СМИ. Позицию Зеленского также освещает его штаб, который направляет к средствам информации текстовые сообщения.
Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" , кандидат в президенты Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко в предвыборных рейтингах более чем в два раза. Среди тех, кто намерен голосовать Владимир Зеленский имеет 60,8% голосов. Его противник Петр Порошенко - 24,4%.
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