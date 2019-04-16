Медиарух призвал Зеленского провести пресс-конференцию до 19 апреля

16 апреля, 2019, 12:15

Медиарух "Медиа за осознанный выбор" обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести пресс-конференцию к официальной дате дебатов, то есть до 19 апреля, чтобы "обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом"

Соответствующее обращение опубликовал " Детектор Медиа ".

"Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом ", - говорится в сообщении.

Журналисты указывают, что их профессиональный долг как журналистов - доносить общественно-важную информацию до граждан вовремя и в полном объеме.

"Поскольку вы игнорируете наши запросы и просьбы об интервью, мы не можем выполнять функции, возложенные на нас обществом, в полном объеме", - говорится в обращении.

Работники медиа просят доказать, что принципы открытости и прозрачности, которые Зеленский декларирует, - не являются пустыми словами и предвыборными лозунгами.

К авторам обращения присоединились 20 медиаорганизаций, среди которых телеканал UA: Первый, Украинское радио, Общественное радио, Радио НВ, агентство "Укринформ", издание "Новое время", "Украинская неделя" и другие.

Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании несколько раз общался с журналистами. Главным каналом коммуникации этого кандидата в президенты является распространение видеороликов, которые становятся информационными поводами для новостей и материалов в СМИ. Позицию Зеленского также освещает его штаб, который направляет к средствам информации текстовые сообщения.

Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" , кандидат в президенты Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко в предвыборных рейтингах более чем в два раза. Среди тех, кто намерен голосовать Владимир Зеленский имеет 60,8% голосов. Его противник Петр Порошенко - 24,4%.