В Раду проходят 5 партий, - КМИС

16 апреля, 2019, 14:42

В Верховную Раду могут пройти 5 партий, которые преодолевают 5% проходной барьер

Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 9 по 14 апреля.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" занимает первое место в этом рейтинге с 25,9% голосов.

Оппозиционная платформа "За жизнь" на втором месте с 15,7% сторонников.

Партия БПП "Солидарность" заняла третье место - 13,9%.

ВО "Батькивщина" на четвертом месте - 12,1% голосов.

Пятое место заняла "Сила и честь" (партия Игоря Смешко) с 5% сторонников.

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Радикальная партия Ляшко на шестом месте - 4,8%. Немного меньше голосов получила "Свобода" - 4,6%

Оппозиционный блок набрал 2,3% голосов.

В опросе приняло участие 2 тыс. Респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность - 3,3%.