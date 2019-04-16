В Раду проходят 5 партий, - КМИС
Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 9 по 14 апреля.
Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" занимает первое место в этом рейтинге с 25,9% голосов.
Оппозиционная платформа "За жизнь" на втором месте с 15,7% сторонников.
Партия БПП "Солидарность" заняла третье место - 13,9%.
ВО "Батькивщина" на четвертом месте - 12,1% голосов.
Пятое место заняла "Сила и честь" (партия Игоря Смешко) с 5% сторонников.
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Радикальная партия Ляшко на шестом месте - 4,8%. Немного меньше голосов получила "Свобода" - 4,6%
Оппозиционный блок набрал 2,3% голосов.
В опросе приняло участие 2 тыс. Респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Статистическая погрешность - 3,3%.
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