В марте безработица в Украине снизилась на 7%, - Госстат
16 апреля, 2019, 17:51
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
Уровень безработицы в Украине в марте 2019 снизился по сравнению с февралем этого года на 7,3% и составляет 340 тыс. 700 человек
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
Среди городского населения количество безработных составляло 184,4 тыс. человек, среди сельского - 156,3 тыс. человек, говорится в сообщении.
Отмечается, что безработных женщин насчитывалось 189,6 тыс. человек, а безработных мужчин - 151,1 тыс.
В пресс-службе отмечают, что количество вакансий в марте текущего года составила 100 тыс., что на 18% больше, чем месяцем ранее. Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении.
- Напомним, в марте Государственная служба статистики Украины сообщила, что в четвертом квартале 2018 г. количество безработных в стране уменьшилось на 100 тыс. человек по сравнению с четвертым кварталом 2017 г.
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