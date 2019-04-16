В марте безработица в Украине снизилась на 7%, - Госстат

16 апреля, 2019, 17:51

Уровень безработицы в Украине в марте 2019 снизился по сравнению с февралем этого года на 7,3% и составляет 340 тыс. 700 человек

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.



Среди городского населения количество безработных составляло 184,4 тыс. человек, среди сельского - 156,3 тыс. человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что безработных женщин насчитывалось 189,6 тыс. человек, а безработных мужчин - 151,1 тыс.

В пресс-службе отмечают, что количество вакансий в марте текущего года составила 100 тыс., что на 18% больше, чем месяцем ранее. Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении.