В Украине стало меньше безработных

25 марта, 2019, 19:26

В четвертом квартале 2018 года количество безработных в стране уменьшилось на 100 тыс. человек по сравнению с четвертым кварталом 2017 года

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"По результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года составляло 16,2 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2018 года составил 9,3% (в городах - 9,1%, в селах - 9,8%).

В соответствующем квартале 2017 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,0 млн человек, безработных - 1,8 млн человек; уровень безработицы среди экономически активного населения того же возраста составил 9,9% (в городах - 9,8%, в селах - 10,3%).