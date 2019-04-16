В Генпрокуратуре опровергли информацию о "покушении" на Зеленского

16 апреля, 2019, 09:52

В Генеральной прокуратуре опровергли информацию о причастности задержанных вооруженных людей 15 апреля в Киевской области к покушению на кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она написала, что задержанная возле Иванковичей вооруженная группа готовила заказное покушение на одного из криминальных авторитетов, а не на Зеленского.

А задержание проходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село, в котором живет семья Зеленского. Поэтому отдельные СМИ за сообщения одного из нардепов ошибочно начали трактовать это событие, как вероятный покушение на Зеленского.

"Официально заявляем, что никакого отношения задержана группа к кандидату в президенты Украины Зеленскогму не имеет, в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке преступления относительно последнего", - заявила Сарган.

Зато преступление они готовили относительно другого лица, которое, по стечению обстоятельств, также проживает неподалеку.

Правоохранители провели длительную и кропотливую работу, чтобы предотвратить совершение тяжкого преступления. Сейчас готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В частности, 15 апреля в ТСН сообщили, что под Киевом в коттеджном городке неподалеку поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа.