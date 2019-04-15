Вблизи имения Зеленского задержали вооруженных людей, - СМИ
15 апреля, 2019, 22:32
Под Киевом в коттеджном городке неподалеку поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа
Об этом сообщает ТСН.
Количество задержанных и их личности пока не сообщают. Во время задержания правоохранителям пришлось применить оружие, однако в ходе спецоперации никто не пострадал.
В полиции считают, что задержанные готовили несколько преступлений.
По факту задержания будет открыто несколько уголовных производств. По мнению следствия, обнаруженные боеприпасы и оружие могут свидетельствовать о подготовке к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.
- Напомним, ранее у Зеленского сообщили о попытке сорвать выборы .
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