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Вблизи имения Зеленского задержали вооруженных людей, - СМИ

Под Киевом в коттеджном городке неподалеку поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа

Об этом сообщает ТСН.

Количество задержанных и их личности пока не сообщают. Во время задержания правоохранителям пришлось применить оружие, однако в ходе спецоперации никто не пострадал.

В полиции считают, что задержанные готовили несколько преступлений.

По факту задержания будет открыто несколько уголовных производств. По мнению следствия, обнаруженные боеприпасы и оружие могут свидетельствовать о подготовке к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.

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