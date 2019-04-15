Вблизи имения Зеленского задержали вооруженных людей, - СМИ

15 апреля, 2019, 22:32

Под Киевом в коттеджном городке неподалеку поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа

Об этом сообщает ТСН.

Количество задержанных и их личности пока не сообщают. Во время задержания правоохранителям пришлось применить оружие, однако в ходе спецоперации никто не пострадал.

В полиции считают, что задержанные готовили несколько преступлений.

По факту задержания будет открыто несколько уголовных производств. По мнению следствия, обнаруженные боеприпасы и оружие могут свидетельствовать о подготовке к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.