Известный боксер назвал Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых

5 апреля, 2019, 11:11

Известный украинский боксер Иван Редкач назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых

Об этом Редкач написал в twitter .

"Наверное, очень обидно быть 5 лет президентом после свержения зека-д ***** ба, с поддержкой 55% населения, правительств США и ЕС, и про *** ть пацану с ТВ-шоу для умственно отсталых. Наверное, надо делать что-то очень не так. В этом плане, демократия - о ***** я вещь ", - написал Редкач.

32-летний Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он провел 27 боев, одержал 22 победы, потерпел 4-х поражений и 1 поединок свел вничью.