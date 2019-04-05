//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Известный боксер назвал Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых


фото: Premier Boxing Champions
Известный украинский боксер Иван Редкач назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых

Об этом Редкач написал в twitter .

"Наверное, очень обидно быть 5 лет президентом после свержения зека-д ***** ба, с поддержкой 55% населения, правительств США и ЕС, и про *** ть пацану с ТВ-шоу для умственно отсталых. Наверное, надо делать что-то очень не так. В этом плане, демократия - о  ***** я вещь ", - написал Редкач.

32-летний Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он провел 27 боев, одержал 22 победы, потерпел 4-х поражений и 1 поединок свел вничью.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать