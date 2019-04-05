Известный боксер назвал Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых
5 апреля, 2019, 11:11
Известный украинский боксер Иван Редкач назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых
Об этом Редкач написал в twitter .
"Наверное, очень обидно быть 5 лет президентом после свержения зека-д ***** ба, с поддержкой 55% населения, правительств США и ЕС, и про *** ть пацану с ТВ-шоу для умственно отсталых. Наверное, надо делать что-то очень не так. В этом плане, демократия - о ***** я вещь ", - написал Редкач.
32-летний Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он провел 27 боев, одержал 22 победы, потерпел 4-х поражений и 1 поединок свел вничью.
- 3 апреля стало известно, что украинец Иван Редкач является главным претендентом на поединок с экс-чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Девоном Александером.
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