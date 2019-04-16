Украинцы смогут менять мобильного оператора без смены номера уже с 1 мая
Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на запрос "Зеркала недели" .
В Нацкомиссии напомнили, что с 4 февраля по 30 апреля проходит опытная эксплуатация услуги переноса абонентских номеров мобильными операторами совместно с госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".
"Следующим шагом является внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая", - сказано в документе.
Готовность к запуску услуги также подтвердили все крупнейшие операторы мобильной связи.
Как отмечает издание, внедрение услуги по переносу номера в Украине происходит на три года позже утвержденного графика и с опозданием на 20 лет по сравнению с другими странами.
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- Напомним, ранее три мобильные операторы подтвердили, что с 1 мая 2019 заработает услуга переноса абонентского номера от одного оператора к другому с полным сохранением (включая код).
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