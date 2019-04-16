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Украинцы смогут менять мобильного оператора без смены номера уже с 1 мая


фото: gmanetwork
Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи заработает с 1 мая

Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на запрос "Зеркала недели" .

В Нацкомиссии напомнили, что с 4 февраля по 30 апреля проходит опытная эксплуатация услуги переноса абонентских номеров мобильными операторами совместно с госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".

"Следующим шагом является внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая", - сказано в документе.

Готовность к запуску услуги также подтвердили все крупнейшие операторы мобильной связи.

Как отмечает издание, внедрение услуги по переносу номера в Украине происходит на три года позже утвержденного графика и с опозданием на 20 лет по сравнению с другими странами.

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