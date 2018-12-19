Украинцы смогут переходить к другому оператору без изменения номера уже с мая

19 декабря, 2018, 12:53

Три мобильных оператора подтвердили, что с 1 мая 2019 года заработает услуга переноса абонентского номера от одного оператора к другому с полным сохранением (включая код)

Информацию об этом опубликовали на сайтах операторы " Киевстар ", "lifecel", и "Vodafone Украина".

Поэтому согласно данным мобильных операторов, уже в мае 2019 года номер мобильного телефона вместе с кодом будет полностью принадлежать абоненту. Без изменения номера можно будет переходить на обслуживание другого мобильного оператора.

"Услуга MNP позволит сохранить деловые и личные контакты, ведь люди, которые знали номер абонента много лет, смогут оставаться на связи с ним", - говорится в заявлении lifecell.

Абонентам, которые пользуются предоплаченными услугами связи, необходимо будет зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив документ, удостоверяющий личность, говорится в сообщении.

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Кроме того, можно будет зарегистрироваться онлайн - без посещения центров обслуживания абонентов.

Операторы сообщили, что перед соединением будет включаться голосовое сообщение, которое будет сообщать, что абонент звонит на номер другого оператора.

Отмечается, что стоимость услуги пока не определена, но ожидается, что услуга будет бесплатной.