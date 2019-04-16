//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Таяние ледников приведет к росту уровня радиации, - ученые

Международная группа ученых из Плимутского университета выяснила, что таяние ледников приведет к высвобождению большого количества радиоактивных частиц, оставшихся после испытаний ядерного оружия

Исследования представлены на заседании Европейского союза наук о Земле (EGU).

Исследователи проанализировали концентрацию радиоактивных частиц мелкой пыли, которая оседает на поверхности ледников в нескольких регионах мира.

Анализ проводился в Альпах, на Кавказе, в канадской Британской Колумбии, Антарктиде и Арктике (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген).

В 17 исследуемых областях радионуклиды были обнаружены в количестве, которое в 10 раз превышает концентрацию радиоактивных веществ в окрестностях ледников. Эти регионы оказались одними из самых загрязненных радиацией в мире, говорится в исследовании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать