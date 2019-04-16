Таяние ледников приведет к росту уровня радиации, - ученые
16 апреля, 2019, 18:13
Международная группа ученых из Плимутского университета выяснила, что таяние ледников приведет к высвобождению большого количества радиоактивных частиц, оставшихся после испытаний ядерного оружия
Исследования представлены на заседании Европейского союза наук о Земле (EGU).
Исследователи проанализировали концентрацию радиоактивных частиц мелкой пыли, которая оседает на поверхности ледников в нескольких регионах мира.
Анализ проводился в Альпах, на Кавказе, в канадской Британской Колумбии, Антарктиде и Арктике (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген).
В 17 исследуемых областях радионуклиды были обнаружены в количестве, которое в 10 раз превышает концентрацию радиоактивных веществ в окрестностях ледников. Эти регионы оказались одними из самых загрязненных радиацией в мире, говорится в исследовании.
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