Таяние ледников приведет к росту уровня радиации, - ученые

16 апреля, 2019, 18:13

Международная группа ученых из Плимутского университета выяснила, что таяние ледников приведет к высвобождению большого количества радиоактивных частиц, оставшихся после испытаний ядерного оружия

Исследования представлены на заседании Европейского союза наук о Земле (EGU).

Исследователи проанализировали концентрацию радиоактивных частиц мелкой пыли, которая оседает на поверхности ледников в нескольких регионах мира.

Анализ проводился в Альпах, на Кавказе, в канадской Британской Колумбии, Антарктиде и Арктике (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген).

В 17 исследуемых областях радионуклиды были обнаружены в количестве, которое в 10 раз превышает концентрацию радиоактивных веществ в окрестностях ледников. Эти регионы оказались одними из самых загрязненных радиацией в мире, говорится в исследовании.