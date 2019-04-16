Ryanair откроет еще один рейс из Одессы

16 апреля, 2019, 19:38

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября откроет новое направление из Одессы в польский Гданьск

Об этом сообщает Lowcost Avia .

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании по цене от 31 евро в одну сторону и от 63 евро в обе стороны, говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 20:45, из Гданьска в 17 часов. Продолжительность полета 2 часа 10 минут.