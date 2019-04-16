Ryanair откроет еще один рейс из Одессы
16 апреля, 2019, 19:38
Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября откроет новое направление из Одессы в польский Гданьск
Об этом сообщает Lowcost Avia .
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании по цене от 31 евро в одну сторону и от 63 евро в обе стороны, говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 20:45, из Гданьска в 17 часов. Продолжительность полета 2 часа 10 минут.
- Напомним, 3 апреля ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщила, что в конце октября есть намерение открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань.
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