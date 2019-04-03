Ryanair открывает новые рейсы из Украины в Польшу
3 апреля, 2019, 13:52
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань
Об этом сообщает Avianews.com .
По информации в системе бронирования авиаперевозчика, полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям.
Вылеты из Харькова - в 22:00, вылеты из Познани - в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.
Рейсы Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю.
Вылеты из Одессы - в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани - в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам. Минимальная цена авиабилетов Одесса-Познань начинается от 28 евро в одну сторону.
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