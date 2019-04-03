Ryanair открывает новые рейсы из Украины в Польшу

3 апреля, 2019, 13:52

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань

Об этом сообщает Avianews.com .

По информации в системе бронирования авиаперевозчика, полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям.

Вылеты из Харькова - в 22:00, вылеты из Познани - в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.