"Абсурд прогрессирует". Климкин потрясен любовью россиян к Сталину
Об этом он написал в Facebook.
"Опубликованные сегодня результаты социологического опроса, проведенного российским "Левада-центром", даже меня ошеломили, хотя вывести меня из равновесия не так-то легко", - написал он.
Климкин возмущен таким процентом сторонников Сталина.
"Представьте себе, 46% оправдали убийство миллионов ни в чем не повинных людей, в то время как 45% заявили, что эти жертвы ничем нельзя оправдать. Таким образом, и здесь впервые количество сталинистов превысило количество вменяемых людей. Еще 9% опрошенных не смогли определиться, что в данном случае также является признаком дегуманизации. Меня и раньше поражали своей яркой шизофреничностью фотографии современных чествований Сталина в России. Горы красных гвоздик на могиле тирана, лидеры атеистической Компартии, которые молятся вместе со священниками, священники, прославляющие погромщика церкви и убийцу тысяч священнослужителей, наконец, изображение Сталина на иконах, вообще является страшным кощунством и грехом. Все это выглядит, как некая больная фантасмагория, такого абсурда в принципе не может быть! Но он есть, и он прогрессирует", - подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, почти половина - готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.
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