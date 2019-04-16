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Уровень одобрения россиянами Сталина побил исторический рекорд


фото: tass
70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории страны, почти половина - готовы оправдать репрессии сталинской эпохи

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщает РБК.

"Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень позитивного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем увлечении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришлось на "уважение". Такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно распространено.

Только 14% респондентов испытывают к Сталину раздражение, страх или отвращение.

"В основном положительно к Сталину и его роли в жизни страны относятся не только сторонники КПРФ, но и те, кто голосовали на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с положительным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками" , - говорится в сообщении.

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