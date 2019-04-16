Почти 70% украинцев хотят дебатов между Зеленским и Порошенко, - опрос

16 апреля, 2019, 14:50

Почти 70% украинцев хотят, чтобы произошли предвыборные дебаты между кандидатами в президенты

Соответствующие результаты всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения провел Киевский международный институт социологии, передает " Укринформ ".

"41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают дебаты желанными, но не обязательными (всего 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись)", - говорится в сообщении.

Впрочем, четверть опрошенных (24,7%) считают дебаты ненужными, а 6,6% опрошенных не определились со своей позицией или отказались отвечать.

Кроме того, 50,6% респондентов считают, что Владимир Зеленский в случае участия в дебатах будет искренним, а 28,4% так не считают, при этом 21% украинцев не определились по этому вопросу или же отказались отвечать.

19,3% опрошенных верят в искренность Петра Порошенко, а 63,1% имеют противоположное мнение (не определились или отказались отвечать 17,7%).

Отметим, что 14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора. Впрочем, 51,3% опрошенных сказали, что для их выбора дебаты не важны.

В частности, 25,3% опрошенных отметили, что учитывать дискуссию между кандидатами, но решения принимать и на основании других важных вопросов. 8,4% не определились со своей позиции или же отказались отвечать на этот вопрос.

Эксперты КМИС целом опросили 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Автономной Республики Крым.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к концу процесса, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких до 5%. Опрос проводился в течение 9-14 апреля 2019.