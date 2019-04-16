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Лидер "Баварии" нашел себе новую команду


фото: Reuters
Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Об этом сообщает Kicker .

По данным издания, 36-летний француз перейдет в "Аль-Садд" в летнее трансферное окно. Контракт Франка Рибери с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом.

Капитаном "Аль-Садда" является другой звездный футболист, экс-полузащитник "Барселоны" Хави.

В этом сезоне Рибери провел 33 матча за "Баварию", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

  • "Бавария" устроит прощальный матч Франку Рибери и Арьена Роббена, которые летом оставляют мюнхенский клуб.
  • Мюнхенский клуб осуществил самый дорогой трансфер в истории, приобретя в мадридского "Атлетико" 23-летнего французского защитника Лукаса Эрнандеса.
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