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Легендарного Пеле выписали из больницы


фото: Reuters
Славного футболиста сборной Бразилии Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Об этом сообщает Reuters .

78-летний бразилец провел в лечебном учреждении семь дней, в субботу ему удалили камень из мочеточника. Ранее в апреле Пеле лечился в течение недели в одной из больниц Парижа от мочевой инфекции.

В последние годы бразилец также болел простатитом и перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

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