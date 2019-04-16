Легендарного Пеле выписали из больницы

16 апреля, 2019, 09:36

Славного футболиста сборной Бразилии Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Об этом сообщает Reuters .

78-летний бразилец провел в лечебном учреждении семь дней, в субботу ему удалили камень из мочеточника. Ранее в апреле Пеле лечился в течение недели в одной из больниц Парижа от мочевой инфекции.

В последние годы бразилец также болел простатитом и перенес операцию по замене тазобедренного сустава.