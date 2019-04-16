Легендарного Пеле выписали из больницы
16 апреля, 2019, 09:36
Славного футболиста сборной Бразилии Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу
Об этом сообщает Reuters .
78-летний бразилец провел в лечебном учреждении семь дней, в субботу ему удалили камень из мочеточника. Ранее в апреле Пеле лечился в течение недели в одной из больниц Парижа от мочевой инфекции.
В последние годы бразилец также болел простатитом и перенес операцию по замене тазобедренного сустава.
- Пеле выписали из больницы , куда он попал с серьезным диагнозом.
- Аргентинец Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам за один клуб и уступает лишь "Королю футбола" Пеле.
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