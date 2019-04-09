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Пеле выписали из больницы после серьезной инфекции


фото: Reuters
Знаменитого бразильского футболиста Пеле выписали из больницы, куда он попал с серьезным диагнозом

Об этом сообщает AP News.

Это произошло в Париже, где Пеле принимал участие в социальном мероприятии.

По словам бразильца, причиной его срочной госпитализации стала инфекция мочеполовой системы, но теперь он готов вернуться к работе.

"Я снова готов к работе. У меня была серьезная инфекция мочеполовой системы, требовавшей медицинской и хирургической помощи. Спасибо вам за позитивный настрой и добрые пожелания", - сказал Пеле.

Теперь легенда мирового футбола планирует вернуться на родину.

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