Пеле выписали из больницы после серьезной инфекции
9 апреля, 2019, 08:54
Знаменитого бразильского футболиста Пеле выписали из больницы, куда он попал с серьезным диагнозом
Об этом сообщает AP News.
Это произошло в Париже, где Пеле принимал участие в социальном мероприятии.
По словам бразильца, причиной его срочной госпитализации стала инфекция мочеполовой системы, но теперь он готов вернуться к работе.
"Я снова готов к работе. У меня была серьезная инфекция мочеполовой системы, требовавшей медицинской и хирургической помощи. Спасибо вам за позитивный настрой и добрые пожелания", - сказал Пеле.
Теперь легенда мирового футбола планирует вернуться на родину.
- Аргентинец Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам за один клуб и уступает лишь "Королю футбола" Пеле.
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