Кариес может возникать из-за слишком активной иммунной системы, - ученые

16 апреля, 2019, 15:15

В исследовании ученых из Университета Торонто говорится, что одним из побочных эффектов слишком усердной работы иммунной системы может стать появление кариеса

Об этом пишет New Atlas.

Считается, что наибольший вклад в формирование кариеса делают бактерии, которые попадают в рот вместе с пищей и выделяют кислоту, растворяют эмаль зуба.

Исследователи считают, что в действительности за появление кариеса ответственны не только бактерии, но и иммунная система. Иммунные клетки полости рта высвобождаются организмом в ответ на появление бактерий, но при взаимодействии с кислотой некоторые из них могут навредить зубной эмали.

"Наше первое фундаментальное исследование показало, что нейтрофилы могут разрушать смоляные композиты (зубные пломбы) и деминерализованный дентин зуба. Это говорит о том, что нейтрофилы могут способствовать кариесу и рецидиву кариеса", - говорит Рассел Гиталис, ведущий автор исследования.