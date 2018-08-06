Как правильно похудеть и чем опасен лишний вес. Советы Супрун

6 августа, 2018, 08:59

Человеку важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы оставаться здоровым и жить дольше

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что каждый имеет право чувствовать себя комфортно в своем собственном теле, однако так же важно быть здоровым.

В частности, люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть очень опасными болезнями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около 300 000 людей без сердечных заболеваний в течение 4-х лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца. Причем, чем больше люди имели лишнего веса, тем выше шансы заболеть они имели ", - подчеркнула Супрун.

Более того, лишний вес влияет также на продолжительность жизни. Другое исследование показало, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес.

Из-за лишнего веса человек может стать более восприимчивым к одышке во сне, получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом.

"Кроме того, жировая ткань очень коварна. Она может окружать жизненно важные органы, такие как поджелудочная железа, печень и кишечник, и мешать их нормальной работе. Этот тип жира считается наиболее опасным и называется абдоминальным. Он накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Чем большая доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина", - пояснила Супрун.

Таким образом, по ее словам, здоровое питание, физическая активность и поведение являются наиболее эффективными инструменты для поддержания здорового веса.

Супрун также назвала ряд советов, которые помогут держать вес в норме:

Будьте активны

Спорт - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. Однако даже если вы имеете лишние кило, но при этом постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы. Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь активно проводить каждую свободную минуту. Вот несколько советов, как это можно делать.

Питайтесь полноценно

Голодание и детокс диеты не работают и даже могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно питаться регулярно и полноценно! И ни в коем случае не пропускать завтраки или заменять полноценный прием пищи кофе.

Достаточно спите

Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов.