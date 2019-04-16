Группа "1+1" таки подала иск на Порошенко
Об этом говорится в заявлении "1+1", передает УНИАН.
В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире Радио НВ 10 апреля.
Также суд просят обеспечить опровержение таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.
Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривень. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".
По мнению медиагруппы, слова Порошенко в интервью радио НВ создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины.
- Ранее генеральный директор телеканала 1 + 1 Александр Ткаченко заявил, что канал будет судиться против действующего президента Украины Петра Порошенко.
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