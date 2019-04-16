Группа "1+1" таки подала иск на Порошенко

16 апреля, 2019, 18:32

Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд Киева на президента Украины Петра Порошенко и ООО "Издательский дом" Медиа-ДК "(сайт" Новое время ")

Об этом говорится в заявлении "1+1", передает УНИАН.

В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире Радио НВ 10 апреля.

Также суд просят обеспечить опровержение таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.

Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривень. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".

По мнению медиагруппы, слова Порошенко в интервью радио НВ создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины.