//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Группа "1+1" таки подала иск на Порошенко

Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд Киева на президента Украины Петра Порошенко и ООО "Издательский дом" Медиа-ДК "(сайт" Новое время ")

Об этом говорится в заявлении "1+1", передает УНИАН.

В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире Радио НВ 10 апреля.

Также суд просят обеспечить опровержение таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.

Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривень. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".

По мнению медиагруппы, слова Порошенко в интервью радио НВ создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать