Еще один банк в Украине прошел процедуру ликвидации
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"12 апреля 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО" Коммерческий банк "Даниэль" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ", - сообщили в ФГВФЛ.
"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц "Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.
- Напомним в конце марта, банк "Киевская Русь" накануне банкротства продал часть объектов недвижимости в Борисполе за 42 млн грн 86-летней женщине .
- Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что к концу 2019 году в Украине исчезнет еще один банк , таким образом их станет 76.
- В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли . Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?