Еще один банк в Украине прошел процедуру ликвидации

16 апреля, 2019, 10:52

Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью выплатил гарантированные суммы возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк" Даниэль "

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"12 апреля 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО" Коммерческий банк "Даниэль" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ", - сообщили в ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц "Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.