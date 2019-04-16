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Еще один банк в Украине прошел процедуру ликвидации


фото: Builder AlPe
Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью выплатил гарантированные суммы возмещения средств вкладчикам ПАО "Коммерческий банк" Даниэль "

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"12 апреля 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО" Коммерческий банк "Даниэль" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ", - сообщили в ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц "Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

 
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