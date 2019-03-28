86-летняя пенсионерка за ночь накупила активов банка-банкрота "Киевская Русь" на 42 млн грн

28 марта, 2019, 15:08

Банк "Киевская Русь" накануне банкротства продал часть объектов недвижимости в Борисполе за 42 млн грн 86-летней женщине

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отметив, что регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения в банк временной администрации.

Расчет был проведен средствами, которые числились на счету женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредиту компании-заемщика банка "Высшая школа рекламы". Фонд продолжает судебные процессы по признанию этих сделок недействительными.

По информации ФГВФЛ, также вывод активов из банка осуществлялся посредством кредитования фиктивных или подставных субъектов хозяйствования.

По этой схеме были выданы кредиты на общую сумму 1,28 млрд грн, или около трети кредитного портфеля банка.

Кроме того, банк получил почти 1 млрд грн убытков за вывод средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).

В частности, в июле 2015 года, или после введения временной администрации, австрийский банк списал деньги банка "Киевская Русь" в счет погашения долга компании-нерезидента, фактическим владельцем которой был основатель банка Виктор Братко.

Также сообщается, что мошеннические действия осуществлял не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений. В частности, директор и заведующий кассы одного из отделений подделали документы на выдачу наличных с карточных счетов около 500 клиентов, похитив 14 млн грн.