Березовец пояснил свой скандальный пост о пожаре в Нотр-Даме

16 апреля, 2019, 10:19

Украинский политтехнолог Тарас Березовец пояснил пост у себя в соцсетях, в котором он связал пожар в соборе Нотр-Дам с недавним визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского

У себя в Facebook он написал, что высказывал свое субъективное мнение, но вместе с тем признал, что шутка была на грани.

"Но, откровенно, чем он в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала. Тем не менее, президент Франции и посол в Украине сочли возможным сесть за один стол с человеком, который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы ", - отметил Березовец.

Он принес извинения всем, кого оскорбил его пост.

"Что касается Парижского собора, его потеря является безусловным трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его потерю вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения оскорбить ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста ", - добавил Березовец.

Напомним, Тарас Березовец в своих постах в соцсетях связал пожар в соборе Нотр-Дам с недавним визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского.

После этого посол Франции в Украине Изабель Дюмон ответила: "Как Вам не стыдно !? Позор". При этом она обратила на это внимание министра иностранных дел Украины Павла Климкина.