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Жертвами вируса Эбола в ДР Конго стали более 800 человек


фото: REUTERS
С начала эпидемии вируса Эбола в Демократической Республике Конго от заболевания умерли более 800 человек, сообщает министерство здравоохранения страны

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения ДРК.

"Ситуация на воскресенье, 14 апреля 2019 года ... 803 погибших и 371 вылечен", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Отмечается, что всего зарегистрировано 1251 случай заражения, из них подтверждено 1185 случаев.

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