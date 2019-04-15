Жертвами вируса Эбола в ДР Конго стали более 800 человек
15 апреля, 2019, 14:36
С начала эпидемии вируса Эбола в Демократической Республике Конго от заболевания умерли более 800 человек, сообщает министерство здравоохранения страны
Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения ДРК.
"Ситуация на воскресенье, 14 апреля 2019 года ... 803 погибших и 371 вылечен", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Отмечается, что всего зарегистрировано 1251 случай заражения, из них подтверждено 1185 случаев.
#Ebola - Situation au dimanche 14 avril 2019- Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) 14 апреля 2019 г.
- Au total, 1.251 cas (1.185 confirmés et 66 probables), 803 décès et 371 personnes guéries
- 11 nouveaux cas confirmés
- 11 nouveaux décès de cas confirmés
- 290 cas suspects
- 6 nouveaux guéris https://t.co/HzNBQRF9IN pic.twitter.com/PXCGby2KcK
- Напомним, что в 2017 году в Конго человек умер от вируса Эбола. Последняя вспышка эпидемии Эбола в Конго была зафиксирована в 2014 году.
- 21 августа 2018 года сообщили о 50 жертвах вируса Эбола.
- А по состоянию на начало ноября от болезни погибли уже 180 человек.
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