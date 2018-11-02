Вспышка Эболы в Африке: количество жертв возросло до 180
2 ноября, 2018, 15:38
В результате вспышки Эболы в Демократической республике Конго число жертв возросло до 180
Об этом сообщает AFP.
Министерство здравоохранения страны заявило, что было зафиксировано 285 возможных случаев заболевания. Согласно информации, последние 10 жертв погибли в недавно.
Вспышка Эболы распространяется в северо-восточном регионе Северного Киву. Это 10 место в ДР Конго после обнаруженной в 1976 году впервые Эболы.
- Напомним,что в 2017 году в Конго человек умер от вируса Эбола. Последняя вспышка эпидемии Эбола в Конго была зафиксирована в 2014 году.
- Позже сообщили, что из-за вспышки Эболы в Конго умерло 42 человека.
- А 21 августа сообщили о 50 жертвах вируса Эбола.
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