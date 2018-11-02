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Вспышка Эболы в Африке: количество жертв возросло до 180


фото: REUTERS
В результате вспышки Эболы в Демократической республике Конго число жертв возросло до 180

Об этом сообщает AFP.

Министерство здравоохранения страны заявило, что было зафиксировано 285 возможных случаев заболевания. Согласно информации, последние 10 жертв погибли в недавно.

Вспышка Эболы распространяется в северо-восточном регионе Северного Киву. Это 10 место в ДР Конго после обнаруженной в 1976 году впервые Эболы.

 

 

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