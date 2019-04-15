Зеленский Порошенко: "Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это досадно"
15 апреля, 2019, 12:40
Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Украины Петру Порошенко
Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Instagram.
"Хочу обратиться к человеку, который занимает пост президента Украины - господина Порошенко. Я хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю", а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Cвинарчуков, вспомнили о пленных моряках, которые сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь всем анализов и накричитесь на стадионе ", - отметил Зеленский.
Он отметил, что "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это досадно".
"Дебаты 19, а дела - каждый день", - добавил кандидат.
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