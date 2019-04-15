Израильский политтехнолог прокомментировал слухи о его работе на Порошенко
15 апреля, 2019, 18:10
Израильский политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком
Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle.
"Я занят в других странах", - отметил израильский консультант по технологиям предвыборной борьбы.
Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют "черным политтехнологом".
"Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы", - заявил он.
- Напомним, в штабе действующего президента Украины Петра Порошенко также опровергли наличие иностранных политтехнологов.
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