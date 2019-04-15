В Судане после переворота военные арестовали экс-министров

15 апреля, 2019, 08:33

Переходный военный совет Судана арестовал членов бывшего правительства и пообещал не разгонять протестующих

Об этом сообщает BBC.

Военный совет готов утвердить любое гражданское правительство, на которое согласились бы оппозиционные партии.

Армия не будет выгонять демонстрантов с их местоположения с применением силы, однако призывает протестующих "разрешить восстановиться нормальной жизни" и убрать незаконные блокпосты. Армия также призвала оппозицию выбрать следующего премьер-министра.