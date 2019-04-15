В Судане после переворота военные арестовали экс-министров
15 апреля, 2019, 08:33
Переходный военный совет Судана арестовал членов бывшего правительства и пообещал не разгонять протестующих
Об этом сообщает BBC.
Военный совет готов утвердить любое гражданское правительство, на которое согласились бы оппозиционные партии.
Армия не будет выгонять демонстрантов с их местоположения с применением силы, однако призывает протестующих "разрешить восстановиться нормальной жизни" и убрать незаконные блокпосты. Армия также призвала оппозицию выбрать следующего премьер-министра.
- Напомним, что в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить от власти президента Омара аль-Башира.
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