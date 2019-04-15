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В ПЦУ перешли уже более полутысячи приходов УПЦ МП


фото: tsn
Более полутысячи общин из УПЦ МП приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины

Об этом сообщает ПЦУ на странице в Facebook.

"После Объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную Православную Церковь, уже более полутысячи общин с Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к Православной Церкви Украины, которая имеет Томос, о признании своей автокефалии" , - говорится в сообщении.

По словам митрополита Киевского и всея Украины Епифания, единая поместная православная церковь с радостью воспринимает такие новости и не ставит никаких временных ограничений для переходов общин.

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