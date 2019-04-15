В ПЦУ перешли уже более полутысячи приходов УПЦ МП
15 апреля, 2019, 18:18
Более полутысячи общин из УПЦ МП приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины
Об этом сообщает ПЦУ на странице в Facebook.
"После Объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную Православную Церковь, уже более полутысячи общин с Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к Православной Церкви Украины, которая имеет Томос, о признании своей автокефалии" , - говорится в сообщении.
По словам митрополита Киевского и всея Украины Епифания, единая поместная православная церковь с радостью воспринимает такие новости и не ставит никаких временных ограничений для переходов общин.
- Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины насчитывает около 7 тысяч приходов, около тысячи из них приходится на Львовскую область.
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