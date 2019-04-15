В Крыму оккупанты арестовали имама мечети
15 апреля, 2019, 18:08
ФСБшники задержали имама мечети Рустема Абилева в с. Штурмовое (Балаклавский район Севастополя)
Об этом сообщает сообщество Крымская солидарность в Facebook.
"Вероятно, обыск проходил ли из-за якобы призывов к терроризму, то ли экстремизма. У него дома изъяли литературу", - рассказывают активисты.
После обысков в доме и мечети Абилева его задержали. Пока неизвестно, что ему инкриминируют.
Активисты отмечают, что у задержанного осталась беременная жена.
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