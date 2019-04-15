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Силовики обыскивают в Крыму мечеть и дом имама. "Россия 1" это снимает


фото: crimeansolidarity
В селе Штурмовое вблизи Севастополя ФСБ обыскивает мечеть и дом имама Рустема Абилева

Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сегодня в с. Штурмовое (село в Балаклавском муниципальном округе в составе Балаклавского района Севастополя), по улице Акьяр 48, в доме Абилева Рустема проходят следственные мероприятия. Следственные мероприятия сначала проводились в мечети, имамом которой является Абилев, затем силовики проследовали к дому Рустема Абилева ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обысках присутствуют телеканал "Россия 1", информационный канал Севастополя "ИКС-ТВ" и другие росСМИ.

Имам - глава мусульманской общины, духовный руководитель, человек, который руководит молитвой в мечети.

 

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