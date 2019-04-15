Трамп собрал более $ 40 млн на свое переизбрание
Вместе с привлеченными ранее средствами размер бюджета избирательной кампании Трампа сейчас оценивается в более 40 млн долларов, сообщает CNN .
Средний вклад оценивается примерно в 34 доллара.
Собрания штаба Трампа превысили бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса (18,2 млн долларов) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис (12 млн долларов). Суммарно восемь потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии США собрали 65,8 млн долларов.
Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание практически сразу после вступления в должность в январе 2017 года. Именно тогда он подал документы на переизбрание, что позволило ему собирать средства в предвыборный фонд в течение всего времени своей работы.
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