Суд обязал НАБУ возбудить дело по Зеленскому

15 апреля, 2019, 16:54

В НАБУ передали постановление Соломенского райсуда, которое обязывает возбудить дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств

Об этом сообщает Укринформ .

Постановление передал глава общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка.

"Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следователь судья Соломенского райсуда постановил внести данные в ЕРДР по факту растраты государственных средств", - сказал он.

По словам Дудки, учредитель ООО "Киноквартал" Владимир Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино часть средств, которые были потрачены на съемки фильма "Я, ты, он, она».

Как утверждает общественный активист, в соответствии с законодательством, этот фильм должен быть снят на украинском или крымскотатарском языках. Вместо этого он был полностью русскоязычным. Таким образом, отметил Дудка, в этом есть признаки уголовного преступления - растрата государственных средств.