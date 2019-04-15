Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
Об этом президент сказал на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.
"Безусловно, что наши усилия "маски-шоу стоп" и другие сегодня значительно ограничили их возможности (влияние силовых структур на бизнес - ред.), но, к сожалению, они не ликвидированы. Поэтому законопроект о Национальном бюро финансовых расследований направлен для рассмотрение, и я уверен, что закон будет принят парламентом", - сказал Порошенко.
Также президент анонсировал презентацию концепции Службы безопасности Украины, которая исключает воздействие СБУ на бизнес.
"Но только вместе со снятием подобных функций и в МВД, и в прокуратуру. Ничем они друг от друга не отличаются. Более того, скоординированные и ходят по кругу", - отметил президент.
- Напомним, законопроект (№8157) о Национальном бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) зарегистрирован в парламенте в марте 2018 года.
- В мае было вручено представление профильного комитета о рассмотрении.
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