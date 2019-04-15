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Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины примет законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности

Об этом президент сказал на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

"Безусловно, что наши усилия "маски-шоу стоп" и другие сегодня значительно ограничили их возможности (влияние силовых структур на бизнес - ред.), но, к сожалению, они не ликвидированы. Поэтому законопроект о Национальном бюро финансовых расследований направлен для рассмотрение, и я уверен, что закон будет принят парламентом", - сказал Порошенко.

Также президент анонсировал презентацию концепции Службы безопасности Украины, которая исключает воздействие СБУ на бизнес.

"Но только вместе со снятием подобных функций и в МВД, и в прокуратуру. Ничем они друг от друга не отличаются. Более того, скоординированные и ходят по кругу", - отметил президент.

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