Порошенко назвал "неотложным" законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

5 апреля, 2018, 17:50

Президент подписал и определил как безотлагательный разработанный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности

Об этом Порошенко рассказал во время пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Винницкую область, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это означает? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия", - сообщил Порошенко.

По словам президента, силовики приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня.

"Все. Мне это очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нет там (на предприятиях - Ред.), что делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - отметил президент.

Он также отметил, что предусматривается возможность для предпринимателя в суде защититься, и только если в суде он проиграет и не захочет платить налоги, то только тогда можно будет применять правоохранительный компонент.

Отметим, что глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ). Законопроект является альтернативным правительственным предложением о создании Службы финансовых расследований(СФР).

При этом предполагается, что НБФБ будет подотчетно президенту и парламенту, тогда как СФР предполагалось подчинить Министерству финансов, Кабинету министров или Министерству внутренних дел.