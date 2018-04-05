Порошенко назвал "неотложным" законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
Об этом Порошенко рассказал во время пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Винницкую область, сообщает пресс-служба президента.
"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это означает? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия", - сообщил Порошенко.
По словам президента, силовики приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня.
"Все. Мне это очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нет там (на предприятиях - Ред.), что делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - отметил президент.
Он также отметил, что предусматривается возможность для предпринимателя в суде защититься, и только если в суде он проиграет и не захочет платить налоги, то только тогда можно будет применять правоохранительный компонент.
Отметим, что глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ). Законопроект является альтернативным правительственным предложением о создании Службы финансовых расследований(СФР).
При этом предполагается, что НБФБ будет подотчетно президенту и парламенту, тогда как СФР предполагалось подчинить Министерству финансов, Кабинету министров или Министерству внутренних дел.
- Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Служба финансовых расследований должна подчиняться Министерству финансов.
- Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа в сфере финансовых расследований и его запуск с 2019 года.
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