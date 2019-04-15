Порошенко пообещал бизнесу сохранить единый налог без изменений в случае переизбрания

15 апреля, 2019, 13:11

Об этом на встрече с представителями бизнеса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Имею месседж малому бизнесу: когда меня переизберут президентом, гарантирую сохранение единого налога в том виде, в котором он теперь работает", - сказал Порошенко.

Также он пообещал после выборов президента и ВР вернуться к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций.

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