Порошенко пообещал бизнесу сохранить единый налог без изменений в случае переизбрания
Об этом на встрече с представителями бизнеса, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Имею месседж малому бизнесу: когда меня переизберут президентом, гарантирую сохранение единого налога в том виде, в котором он теперь работает", - сказал Порошенко.
Также он пообещал после выборов президента и ВР вернуться к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций.
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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557).
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Этим законопроектом предлагается заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны.
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В частности закон предусматривает налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей. При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.
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11 апреля парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении налога на выведенный капитал.
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