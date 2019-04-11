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Налоговый комитет Рады рекомендовал принять закон о налоге на выведенный капитал

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении налога на выведенный капитал

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"По результатам рассмотрения было принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины законопроект №8557 принять за основу", - отметили в комитете.

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  • Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал ( №8557 ).
  • Этим законопроектом предлагается заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны.
  • В частности закон предусматривает налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей. При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.
 
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