Налоговый комитет Рады рекомендовал принять закон о налоге на выведенный капитал
11 апреля, 2019, 10:38
Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении налога на выведенный капитал
Об этом сообщила пресс-служба комитета.
"По результатам рассмотрения было принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины законопроект №8557 принять за основу", - отметили в комитете.
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- Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал ( №8557 ).
- Этим законопроектом предлагается заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны.
- В частности закон предусматривает налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей. При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.
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