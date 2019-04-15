Порошенко подписал закон о банкротстве
Об этом президент заявил на встрече с бизнесменами, сообщает Еспресо.TV.
"Я сегодня подписал закон о банкротстве. Несмотря на то, что у нас было несколько вопросов организационного оформления. Я думаю, что мы на уровне нормативных документов найдем возможность, мы имеем позицию Верховной Рады, комитета. Я очень благодарен Правительству за принципиальную позицию. Мы выполняем свои обещания", - сказал президент.
Соответствующий документ будет введен в действие через шесть месяцев со дня его официального опубликования.
Соответствующая процедура банкротства помогает должнику выйти из затруднительного положения через суд, который должен защитить от давления кредиторов и создать условия для погашения задолженности.
Благодаря новому закону физическое лицо сможет получить защиту, а кредитор получит гарантию возврата займов.
После вступления в силу кодекса банкротом можно будет стать или через суд, или досудебным путем.
Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды с участием арбитражного управляющего. Благодаря процедуре банкротства физлицо сможет очистить свою кредитную историю.
- Напомним, Верховная Рада 18 октября, приняла Кодекс из процедур банкротства. За принятие законопроекта №8060 проголосовало 237 депутатов. Согласно документу физическое лицо сможет в Украине объявить себя банкротом.
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