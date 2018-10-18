Рада приняла Кодекс о банкротстве. Что это означает для украинцев

18 октября, 2018, 16:15

Верховная Рада в четверг, 18 октября, приняла Кодекс о банкротстве, что среди прочего будет способствовать восстановлению платежеспособности украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины, который приветствовал принятие соответствующего законопроекта парламентом во втором чтении и в целом.

Как отмечается, утверждение Радой Кодекса о банкротстве позволит физическим лицам эффективнее проходить процедуру банкротства, также решит вопрос валютной ипотеки.

"Решение парламента решает важный социальный вопрос неплатежеспособности заемщиков – физических лиц, которые до этого времени не имели возможности инициировать и пройти процедуру банкротства. Отныне заемщик, попавший в тяжелое материальное положение, может официально инициировать свое банкротство и цивилизованно пройдя всю процедуру, не портить свою кредитную историю. Важно, что стать инициатором иска о банкротстве согласно Кодексу может только сам заемщик, а не кредитор", - говорится в сообщении.

Принятый законопроект, в частности, обеспечивает оказание помощи честным должникам прежде всего путем реструктуризации долгов, а в случае невозможности должником в будущем погасить долги – их списание.

Как это происходит в подобных случаях в Соединенных Штатах, Германии, Латвии, Польши и других странах, где существует специальное законодательство, направленное на решение временных проблем граждан.

Следовательно, по мнению Нацбанка, после восстановления платежеспособности должника выиграет не только он, но и государство в целом. Освобождаясь от долгов, гражданин возвращается к активной легальной работе, продолжает быть плательщиком налогов и сохраняет трудовой потенциал.

Кодекс процедур банкротства предлагает:

• ввести процедуру "fresh start" для восстановления платежеспособности должника в максимально сжатые сроки. Если гражданин не по своей вине оказался в затруднительном положении, то государство даст возможность начать финансовую жизнь с чистого листа;

• установить минимальные барьеры на пути обращения граждан к такому юридическому механизму, как восстановление платежеспособности;

• предусмотреть участие арбитражного управляющего, который поможет должнику решить его финансовые проблемы;

• предусмотреть рассмотрение дел хозяйственным судом по месту жительства должника;

• для исключения возможности мошенничества предусмотреть тесты на добросовестность: на входе в систему, в самом процессе рассмотрения дела и последствий признания лица банкротом.

Кроме того, новый Кодекс решает вопрос валютной ипотеки.

Заемщики валютной ипотеки отныне получат льготные условия погашения своих кредитов, если являются владельцами единственного жилья (квартир не более 60 м2 или домов не более 120 м2) – для них будут применяться льготная ставка (на уровне индекса депозитов 12-мес. (индекс НБУ) плюс 0.5% годовых) и значительно увеличенные сроки погашения (до 10 лет).

Также отныне процедура банкротства станет более эффективной и прозрачной для юридических лиц, ведь Кодекс:

• минимизирует возможность фиктивного банкротства, что положительно повлияет на защиту прав кредиторов, и как следствие будет способствовать восстановлению кредитования;

• продажа имущества предприятий-банкротов будет проходить исключительно через электронные аукционы;

• значительно сократятся сроки процедуры банкротства.

В целом принятие нового Кодекса о банкротстве позволит решить следующие вопросы:

• надлежащий финансовый учет;

• снижение затрат на возврат долгов и снижение стоимости продажи проблемных активов;

• поощрение ответственного заимствования;

• уменьшение негативных внешних эффектов, вызванных неточной оценкой рисков;

• снижение социальных расходов на болезни, преступность и безработицу;

• увеличение выработки налогооблагаемого дохода;

• максимизация экономической активности;

• поощрение предпринимательства;

• повышение стабильности и предсказуемости в финансовой системе и экономике.