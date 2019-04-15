Первый в Украине автобусный лоукост запускают в Мариуполе
Об этом сообщает "Остров".
Автобусный лоукост представляет собой гибкую тарифную систему: чем раньше пассажир покупает билет на автобус, тем ниже его стоимость. При этом количество льготных мест ограничено, говорится в сообщении.
Отмечается, что система представляет сервис по продаже автобусных билетов совместно с автобусными перевозчиками.
Отмечается, что скидки на автобусные билеты в рамках этой системы могут достигать 50%.
Запуск лоукост-системы должен обеспечить повышение спроса на предварительную продажу, что приведет к улучшению всего сервиса автобусных перевозок на тестовых рейсах, а в случае успешности проекта, будет обеспечена покупка билетов со скидками на большинство рейсов, говорится в сообщении.
Отмечается, что в пилотный проект вовлечены несколько рейсов Мариуполь - Киев - Мариуполь, Мариуполь - Днепр - Мариуполь, Мариуполь - Харьков - Мариуполь, Мариуполь - Запорожье - Мариуполь.
Отмечается, что реализация билетов будет проходить на сайте по продаже билетов, в кассах автостанций Украины и агентской сети, которая включает сотни фиксированных точек продаж, терминалы самообслуживания, интернет-ресурсы.
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