Начал курсировать ночной экспресс "Киев-Мариуполь"

31 марта, 2019, 07:53

"Укрзализныця" запустила ночной экспресс №10 / 9 "Киев - Мариуполь", который будет двигаться на два часа быстрее по сравнению с другими поездами в этом направлении

Первый такой рейс отправился в субботу, 30 марта 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

Новый поезд сформирован из СВ, купе и плацкартных вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Благодаря этому при нормативном сроке службы 28 лет вагон можно будет использовать на 14 лет больше.

В вагонах установлены система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - роллеты из огнеупорной ткани. Пассажирам предложили новую постель с гипоаллергенные подушками, одеялами и матрасами.