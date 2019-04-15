Нафтогаз рассчитывает привлечь $ 1 млрд из государственных банков Китая
15 апреля, 2019, 10:56
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев провел переговоры с рядом государственных банков Китая по привлечению финансирования в размере $ 1 млрд
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
"В рамках визита в КНР команда Нафтогаза провела ряд рабочих встреч с представителями ведущих государственных банковских учреждений Китая, на которых обсудили возможные условия финансирования проектов группы Нафтогаз в пределах выделенной на группу квоты от китайской Sinosure", - говорится в сообщении.
Также известно, что представители украинского Нафтогаза встретились с представителями нефтегазовой компании Китая и договорились о содействии наращиванию добычи нефти и газа в Украине.
- Напомним, 20 марта в правительстве продлили контракт с Андреем Коболеым на год, но конкурс на главу компании проведут в 2020 году.
- Увеличение объемов собственной добычи газа было одним из условий продления контракта между правительством и действующим главой компании Андреем Коболевым.
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