Нафтогаз рассчитывает привлечь $ 1 млрд из государственных банков Китая

15 апреля, 2019, 10:56

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев провел переговоры с рядом государственных банков Китая по привлечению финансирования в размере $ 1 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"В рамках визита в КНР команда Нафтогаза провела ряд рабочих встреч с представителями ведущих государственных банковских учреждений Китая, на которых обсудили возможные условия финансирования проектов группы Нафтогаз в пределах выделенной на группу квоты от китайской Sinosure", - говорится в сообщении.

Также известно, что представители украинского Нафтогаза встретились с представителями нефтегазовой компании Китая и договорились о содействии наращиванию добычи нефти и газа в Украине.