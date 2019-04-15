Место голосования перед вторым туром уже изменили более 250 тыс. украинцев
Об этом сообщает пресс-служба Государственного реестра избирателей Украины.
В первый день, 7 апреля, правом изменить место голосования во втором туре воспользовались 9 тыс. человек, а 8 апреля - уже почти 38 тыс. избирателей, говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего украинцев изменили место голосования в пятницу, 12 апреля, - более 44 тыс.
Больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 46 тыс. 249 человек, Киевскую область - 24 тыс. 886 избирателей, Харьковскую область - 18 тыс. 934 человека, Одесскую область - 16 тыс. 732 человека. Кроме того, изменили место голосования 4 тыс. 143 жителя оккупированного Крыма, говорится в сообщении.
Сегодня последний день, когда избиратели могут изменить место голосования. После этого, граждане Украины могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 г. - до 18 апреля включительно.
- Напомним, перед первым туром голосования, со 2 января до 25 марта 2019 года, изменили место голосования 315 тыс. 725 избирателей Украины.
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