//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Место голосования перед вторым туром уже изменили более 250 тыс. украинцев

По состоянию на 15 апреля место голосования перед вторым туром на выборах президента изменили 252 тыс. 814 украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Государственного реестра избирателей Украины. 

В первый день, 7 апреля, правом изменить место голосования во втором туре воспользовались 9 тыс. человек, а 8 апреля - уже почти 38 тыс. избирателей, говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего украинцев изменили место голосования в пятницу, 12 апреля, - более 44 тыс.

Больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 46 тыс. 249 человек, Киевскую область - 24 тыс. 886 избирателей, Харьковскую область - 18 тыс. 934 человека, Одесскую область - 16 тыс. 732 человека. Кроме того, изменили место голосования 4 тыс. 143 жителя оккупированного Крыма, говорится в сообщении.

Сегодня последний день, когда избиратели могут изменить место голосования. После этого, граждане Украины могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 г. - до 18 апреля включительно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать