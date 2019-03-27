Место голосования изменили около 316 тыс. украинцев, - ЦИК

27 марта, 2019, 11:42

315725 украинцев оформили заявление об изменении места голосования

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук написала в Facebook.

"Со 2 января до 25 марта этим правом (изменения места голосования, - ред.) воспользовались 315 725 украинцев.

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно ", - рассказала Слипачук.

Отмечается, что за последнюю неделю подали более 210 000 заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100 000.

"Отныне отделы ведения Госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - добавила она.