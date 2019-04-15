Лукашенко: Беларусь живет в очень опасном месте

15 апреля, 2019, 10:37

Лукашенко считает расположение своей страны "опасным" из-за геополитических вызовов

Об этом он заявил 12 апреля во время посещения Парка высоких технологий.

"Мы страна, которая не распущена углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, идти в какую-то сферу [IT-сферу], чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте - географическом центре Европы", - сказал он.

По словам Лукашенко, он вынужден быть очень осторожным в своих поступках и политике, поскольку отвечает "за миллионы людей".

Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров.