Лукашенко: Беларусь живет в очень опасном месте
15 апреля, 2019, 10:37
Лукашенко считает расположение своей страны "опасным" из-за геополитических вызовов
Об этом он заявил 12 апреля во время посещения Парка высоких технологий.
"Мы страна, которая не распущена углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, идти в какую-то сферу [IT-сферу], чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте - географическом центре Европы", - сказал он.
По словам Лукашенко, он вынужден быть очень осторожным в своих поступках и политике, поскольку отвечает "за миллионы людей".
Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров.
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