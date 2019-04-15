Европейские ультралевые, сепаратисты и друзья Кремля требуют не выдавать Ассанжа в США

15 апреля, 2019, 17:42

Евродепутаты, которые придерживаются крайне левых, сепаратистских, антиамериканских и пророссийских позиций, призвали Евросоюз принять меры для защиты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Бундестага от ультралевой неомарксистской партии "Левые" (Die Linke) Хайке Хензеля и Севима Дагделена, а также испанского депутата Европарламента Ани Миранды, сообщает Хензель в Twitter .

Сообщается, что указанные политики провели в понедельник акцию протеста у стен лондонской тюрьмы "Белмарш", где находится Ассанж.

"Мы призываем британское правительство не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Европейский Союз должен принять все меры для защиты преследуемого по политическим мотивам издателя и журналиста. Мы призываем правительства ФРГ и Испании предоставить ему политическое убежище и работать в рамках ЕС и Европейского Совета, чтобы гарантировать защиту и помешать экстрадиции ", - говорится сообщении.

Участники акции осудили действия эквадорских властей, назвав их "вопиющим нарушением международного права"

"Преследование Ассанжа создает опасный прецедент, благодаря которому журналисты из любой точки мира, включая граждан ЕС, могут быть экстрадированы в США, поскольку предоставленная ими информация может рассматриваться как угроза национальной безопасности США. Ассанж, вероятно, будет наказан за публикацию тысяч правительственных документов и раскрытие серьезных военных преступлений США. Выдвинутые против него обвинения равносильны мести и направлены на сдерживание последователей ", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что представители ультралевой Die Linke Хайке Хензель и Севим Дагделен всячески поддерживают агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и в целом оправдывают вмешательство РФ в дела других стран. Неоднократно в эфире российских пропагандистских телеканалов призвали снять санкции с РФ и ввести их против Украины.

Ана Миранда представляет левую сепаратистскую партию "Националистический блок Галисии", выступающую за отделение северо-западной провинции Галисия от Испании.