Кабмин создает перспективный план развития местных общин, - Зубко

8 апреля, 2019, 21:26

Кабмин разрабатывает перспективный план развития местных общин на ближайшие 3 года

Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Еспресо.TV.

"Модель децентрализации дает возможность показать, когда передав власть и полномочия на места, они очень быстро меняют систему и управление, и инфраструктуру", - заявил он.

Зубко сравнил, как выглядит Украина с борта самолета.

"Когда 5-7 лет назад возвращался из-за границы самолетом, то видел с борта самолета за исключением крупных городов - тьму. Сейчас - виден свет. Освещение улиц - одно из направлений работы маленьких территориальных общин", - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что по программе децентрализации в Украине уже создано 878 объединенных территориальных общин, сейчас в областях планы создать еще 1260 общин.

"Мы закончим к концу года формировать перспективный план, в который войдут примерно 1500-1600 общин. Туда будет включена базовая дотация на поддержку общин, субвенция для объединенных общин, по фонду регионального развития, на государственную региональную политику и местные стратегические планы", - подчеркнул он.

Зубко заявил, что это не пятилетка, потому что Европейский союз имеет бюджет на 7 лет, но это будут рамочные цифры и рамочное движение на три ближайших года. Это начало стратегического планирования государства по развитию местных общин.

"Это должно синхронизировать расходы теробщин, областных центров и государства. Это новый этап децентрализации", - подчеркнул Зубко.